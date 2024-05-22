涉毀墳辱家駒 15歲仔保釋被拒

還押兒童及青少年院 6‧25再訊 殿堂級樂隊Beyond已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墳墓，於周日早上遭人破壞，執法人員其後拘捕一名15歲少年及一名23歲男子。經進一步調查後，兩人合共被控一項刑事損壞罪，案件昨於觀塘裁判法院提訊。兩人暫毋須答辯，裁判官按辯方申請把案件押後至6月25日再訊，以等候辯方索取文件及向被告提供法律意見。15歲被告不准保釋，須還押兒童及青少年院看管，另一被告則獲准以5,000元現金保釋。

兩名被告分別是報稱學生的15歲少年及報稱冷氣技工的葉子滔（23歲）。兩人共被控一項刑事損壞罪，指兩人於2024年5月19日，在將軍澳華人永遠墳場無合法辯解而損壞黃家駒的墓碑（屬於黃家偉的財產），意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。兩名被告昨於犯人欄內一直表現平靜，並表示明白控罪，他們亦不時望向公眾席。

另一被告准保 飛奔離場 辯方替兩人申請保釋，裁判官最終拒絕15歲被告的保釋申請，他將於5月29日再到庭作保釋覆核。裁判官則批准被告葉子滔以5,000元現金保釋，但下令他須交出旅遊證件、不得離港、不得到案發地點、每周兩天到警署報到、須居於報稱地址，及不得接觸控方證人。葉於辦妥保釋手續後，飛奔離開法庭。法庭因應本案作出特別安排，公眾人士需排隊領籌後才可進入法庭，昨日亦見有多名人士排隊取籌進庭旁聽。

案發於周日早上11時許，將軍澳華人永遠墳場職員發現黃家駒的墳墓被人破壞，當場截獲兩名涉案男子及報案。事發後的現場所見，墓碑上的黃家駒遺照被扑毀，墓碑頂的結他浮雕遭黑色筆寫字塗污。執法人員接報到場，經調查後以涉嫌刑事損壞罪拘捕涉案的15歲少年及23歲男子，最終落案起訴兩人。

其後有社交網站流傳一段疑為黃家駒的墓碑遭破壞的影片，當中有人在墓前大聲高唱Beyond的著名歌曲《海闊天空》，然後將汽水淋潑墳墓，之後舔墓碑上遺照及碑頂上的結他浮雕，隨後對着鏡頭食拜祭的鮮花及掟香。

之後，該人以黑色箱頭筆在墓碑寫字、以及亂畫塗污墓碑頂的結他浮雕，並用腳踢向墳墓，最後檢起一柄鐵錘向家駒遺照狂砸扑毀。案件編號：KTCC 984/2024