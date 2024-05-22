甲流併發肺炎 4歲女病重

【本報訊】再有兒童感染流感後併發嚴重併發症，衞生防護中心昨日表示，一名4歲女童感染甲型流感（H1）病毒併發敗血症和嚴重肺炎，情況嚴重，中心初步調查顯示，病人沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊。她的一名家居接觸者出現病徵。

該名4歲女童過往健康良好，上周四（16日）起發燒、咳嗽和流鼻水，翌日（17日）被帶到廣華醫院求醫，同日入院接受治療。她於本月19日轉往該院兒童深切治療部。病人的呼吸道樣本經化驗後，證實感染甲型流感（H1）病毒。

31歲長期病男染猴痘 另外，本港再發現一宗猴痘感染個案，患者是一名有長期病患的31歲男病人，現時情況穩定，正被安排入住瑪嘉烈醫院。衞生署衞生防護中心昨日表示，初步調查顯示，病人於潛伏期內曾在香港有高風險接觸，沒有外遊紀錄。

該男病人於上周二（14日）開始出疹，並於上周五（17日）到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。防護中心暫時未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。