搗劏房淫竇 拘10業主8北姑

【本報訊】執法部門聯同入境處於前日及昨日，進行代號「降獸」的打擊賣淫活動行動，搗破觀塘區一個懷疑賣淫集團，拘捕5男5女本地人及8名持雙程證內地女子（30至75歲），並檢獲多份租單、銀行文件及帳單等證物。

屢發警告無效 執法人員早前發現觀塘區有唐樓業主，把單位劏作多間細小房間，並以兩萬至2.5萬元月租，向犯罪集團出租單位作賣淫用途。人員自去年起多次向涉事業主發出警告信，要求他們不能容許單位被用作賣淫用途，否則承受相關法律責任。不過，部分業主仍然繼續容許名下單位作賣淫用途，令區內街頭賣淫問題未能根治。

行動中，人員於本周一在觀塘市中心一帶，以涉嫌「違反逗留條件」拘捕該8名內地女子（35至51歲），並搜查其使用的劏房單位。經進一步調查後，人員於本周二早上在全港各區，以涉嫌「出租處所以供用作賣淫場所」，拘捕涉事單位10名男女業主（30至75歲）。據悉，有業主擁有兩個單位，把每個單位改作兩至三間劏房，每月收入相當可觀。

根據香港的法例第200章《刑事罪行條例》，任何人控制他人而目的在於使他與人非法性交或賣淫屬嚴重罪行，一經定罪，最高可以被判監14年，市民切勿以身試法。