老千扮律師助追騙款 老翁共失600萬

【本報訊】網絡騙案猖獗，騙案更出現新手法，近來愈來愈多自稱律師團隊或偵探社，聲稱可為網絡騙案受害者追討騙款，追討損失成功率甚至高達90%，惟該類聲稱全部均屬「騙上騙」，有市民便連環「中伏」。據了解，一名69歲中醫誤墮網絡騙局，之後再誤信另一騙徒廣告，聲稱可為其追討騙款，前後合共損失逾600萬元。當局指，騙徒多數利用網上廣告進行二次詐騙，提醒市民切勿輕信。

促先交服務費擔保費 據悉，一名69歲中醫於1月收到騙徒通訊軟件訊息，聲稱可以透過網站促銷相機賺取佣金，被騙超過100萬元，之後在網上看到廣告，聲稱可以透過法律途徑為其追討騙款，於是根據指示，先後將超過500萬元存入另一名騙徒指定的數十個銀行戶口，聲稱作為服務費和擔保費。事主上周六（18日）報案，執法部門已要求有關網絡服務公司移除涉案騙徒網站。

有關部門於社交平台發文，呼籲市民小心「騙上騙」。又指騙徒多數利用社交媒體廣告、搜尋器廣告、白撞訊息等方法，引誘受害人跌入陷阱，並以各種藉口要求受害人先繳交手續費或追討費用等，進行二次詐騙。