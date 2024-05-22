虛幣炒飛騙局爆煲 呃510萬3人被捕

自設網站交易 訛稱存款高息 執法部門於本月接獲多人報案，指有詐騙集團以高回報、零風險作招徠，誘騙市民以現金或虛擬貨幣，在其自設網站炒賣虛擬演講門票，並以提供每月高息存款計劃，吸引受害人作大額存款。不過該網站其後關閉，參與者未能取回資金，一眾受害人共損失約510萬。人員經追查後於上周四至前日，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕3名據報為一間貿易公司的銷售經理，並檢獲手機及現金等證物。所有被捕人將獲保釋候查，須於下月向執法部門報到。

涉10受害者 一人失136萬元 今年5月起，執法部門接獲一個本地投資詐騙集團相關的多宗報案，當中10名受害人共損失約510萬元，損失最大一宗約136萬元。人員調查受害人的交易紀錄，翻查大量閉路電視錄影片段及經情報分析後，於本月16日及20日，在全港多區先後以涉嫌「串謀詐騙」，拘捕集團兩男女主腦及一名男骨幹成員。據了解，被捕3人俱為一間貿易公司的銷售經理，行動中檢獲5部電話、1.5萬元及3萬元人民幣現金等證物。

初步調查顯示，3名疑犯由2022年11月起，借用所屬貿易公司位於九龍灣一甲級寫字樓內的開放辦公室，舉辦投資講座邀請受害人參與，期間以「高回報、零風險」特色推銷兩項投資，包括透過兩個自設投資網站炒賣個人演講虛擬門票，以及月息達7厘的高息存款計劃。不過，有關投資網站於今年1月起相繼關閉，受害人無法取回資金，始懷疑自己受騙。

回收門票分拆 製獲利假象 據了解，騙徒首先要求受害人繳交一筆兩萬至9萬元不等的參與費用，其後再收取現金或虛擬貨幣，向受害人賣出每張約值100泰達幣的虛擬門票，由於受害人數量較門票數量多，初時門票推出後很快便告售罄。騙徒其後指示受害人於翌日把門票提價轉售，如此反覆操作直至門票價格升至15,000泰達幣後，騙徒便會利用透過存款計劃所得資金回收門票，再把門票分拆再次進入交易，同時製造受害人確實獲利的假象。

直至今年初，由於大量門票同時到達有關回收價，但當時未有更多人參與計劃，集團未能支付回收金額，導致網站不能繼續經營，騙徒於是以不同手法拒絕回收有關門票，或要求收取高額手續費，令受害人蒙受損失。執法部門正追查案件，初步相信騙徒任職的貿易公司對案件並不知情，案中不排除有更多人被捕，呼籲有關受害人與執法部門聯絡。