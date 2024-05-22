醫健：健康在您手：局部「減脂」新發現

根據過往經驗，市民查詢減肥問題時，最常詢問「如何減這個部位」。大部分運動生理學和運動科學的研究指出減肥是全身的，沒有局部減肥這件事。然而，最近一份有關運動生理學的研究卻指出，局部減肥在精準的運動及飲食方案下是有可能的。

運動層面上，脂肪需要驅動和燃燒，才能「減脂」。進行負重訓練時，該部分肌肉皮下脂肪血液流動會增加，達成驅動，而進行帶氧運動時則令脂肪細胞產生氧化作用，達成燃燒。

局部減脂非完全不可 該研究同時測試驅動及燃燒，並以兩組進行對照。第一組進行腹部負重訓練，並立即進行帶氧運動，而第二組對象則只做帶氧運動。在兩組運動時間、消耗及攝取的卡路里均同樣的情況下，測試發現雖然兩組所消耗的脂肪量相近，但進行腹部加帶氧運動的組別，腹部減少的脂肪量比例較高。反之只做帶氧運動的組別，減少的脂肪量分布較平均。不過該項發現仍然需要進行有關更多以及更深入的學術研究。

三方配合 想局部「減脂」的人士，可參考以下3方面的配合：

第一，於針對的部位進行負重訓練，以抗衡如啞鈴等器械的重力，增加肌肉強度及體積；

第二，於該部位進行負重訓練後，隨即進行30至45分鐘中低強度或中強度的帶氧運動，如跑步及拳擊等，建議每周進行3至4次；

第三，控制飲食以達到卡路里赤字。

要注意的是，每個人的身體狀況都不一樣，減肥的同時應量力而為，建議諮詢專業人士，一同訂立安全而有效率的運動計劃。如有對健體服務有任何查詢，歡迎致電2835 4387。

聖雅各福群會永嘉諾健體中心經理 鍾欣穎

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