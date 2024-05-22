光纖橫跨主要道路 實時監測交通

【本報訊】有數據中心宣布啟用可進行量子位元（qubits）遠距離傳輸的光纖網絡，橫跨九龍及香港主要道路。研究團隊指利用現有光纖網絡，不需加設硬件就能實時監測交通情況，又研發出一款硬幣大小的芯片，有每秒發送逾千部高清電影的傳輸率，望供數據中心使用。

中心宣布啟用新光纖網絡，支援量子通訊、光纖通訊及傳感，中心亦捐贈網絡設施供大學及研究機構使用，促進相關研究，以推動量子通訊、運算以及加密等領域，並支援香港未來有關方面的需求。中心董事衛慶祥亦建議政府，為有關研究機構提供稅務優惠或資助，並將其延伸至更多繁忙地區，以鼓勵商界參與 。

研究團隊利用九龍及香港主要道路的光纖網絡，對「智慧實時交通監控系統（ITMS）」作研究，收集車輛行駛時產生的振動信號，以作實時交通監控。負責研究的香港理工大學電機及電子工程學系副系主任劉伯濤指，該實驗展示了利用現有光纖，在不增加硬件投資的情況下，提供實時交通資訊。

新光子芯片僅硬幣大小 另一個研究項目則為「數據中心應用的高速數據傳輸器」，香港城市大學電機工程學系王騁教授表示，新的光子芯片體積只有一枚硬幣大小，但能達致每秒6.48 Terabits （Tb/s） 的高速傳輸率，相當於每秒發送1,000多部高清電影，日後或可供數據中心使用。