傳碩士生偽造學歷 港大經管學院徹查

【本報訊】內地社交平台「小紅書」流傳，香港大學經管學院有學生憑藉偽造學歷入讀研究生課程，近日被學院要求補充本科背景訊息及遞交成績單，事件牽涉人數約200人。港大經管學院稱事件涉及極少數入學申請個案，已展開全面調查，如證據確鑿，將根據大學和法律規定採取紀律處分和法律行動。

內地社交平台小紅書近日流傳一封港大經管學院發出的電郵，要求學生提供官方成績單和文憑證明，作為年度最終檢查。平台有貼文指，據說是有在讀港大碩士生涉嫌抄襲，被港大要求提交本科成績單，但該學生未能提供，學校於是決定徹查。平台上有中介留學機構專頁，聲稱可以保證學生能入讀港大等心儀課程，索價人民幣約40萬元，透過塑造申請人在美、加留學，並聯繫一間海外大學提供相關成績單、畢業證明、學位證書、推薦信等資料。中介又指，可選擇報讀一間，甚至同時報讀香港多間大學，收費亦會有不同。

中介稱提供「保錄取」服務 港大經管學院回覆查詢時表示，早前發現有極少數入學申請個案涉及在申請過程中提交虛假文件，亦發現坊間某些中介機構聲稱能提供「保錄取」服務，為申請人捏造入學申請相關文件的情況，現時已就事件展開全面調查，如發現證據確鑿，將採取一切適當的紀律處分和法律行動，包括但不限於剝奪錄取資格、取消學籍註冊等，如發現中介機構涉及其中，也會作出法律追究。

議員郭玲麗批評此等行徑十分可恥，涉及欺詐行為，促請教育局和校方嚴肅跟進事件，建議院校可加強檢視和抽查學生提供學歷文件，並進行雙重核實，與發出學歷文件的當地院校聯繫和查證，以免影響香港國際教育樞紐聲譽。