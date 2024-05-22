東呼即應：旅遊區打劫擄人 須強防務挽信心

東呼即應揭港聲譽受挫 議員促高調巡邏 香港嚴重罪案頻生，較早前在尖沙咀鬧市，竟在光天化日下發生有女子被人強行擄上車的事件；同樣在尖沙咀，多名南亞刀匪涉持刀行劫一家珠寶行，幸被早已埋伏的執法人員制止。對於遊客眾多的本港鬧市也淪為罪惡之地，有旅遊業界擔心影響外界對香港觀感，呼籲執法人員加強偵查行動，以求及早堵截罪案發生。《東呼即應》探討有關情況，有議員建議執法部門在旅遊旺區高調巡邏，不僅派執法人員，甚至把巡邏車、衝鋒車放於戰略性位置，讓市民更有安全感。

近期，尖沙咀可謂罪案重災區，先在本月6日，便有女子於光天化日下當街被擄上車，整個作案過程更被行車紀錄儀拍下，非常觸目驚心。至翌日的本月7日，又發生5名南亞兵團手持鐵錘和利刀，闖入尖沙咀海防道一家珠寶行涉嫌打劫，行為窮兇極惡，無法無天。

市民憂治安差 怕小孩外出 市民朱先生說，尖沙咀是本港旺區，亦是遊客熱點，竟也有這種事發生感到驚訝，又指這些新聞很少見，認為若果真有此事，那香港的治安真的很差。黃小姐更坦言，光天化日下被人擄上車，很少可以在香港看到這些個案，感覺上治安比較差，最近不是多了打劫，就是光天化日下犯案的案件。李先生則說，較擔心家人的安全，尢其是家中小孩，不敢讓她獨自外出。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，對於近期在鬧市裏也發生了一些暴力事件，雖然執法人員及時拘捕賊人，但發生的地方都是鬧市，一連串事件令人質疑香港到底是否一個很安全的城市，相反現時內地卻很少看到類似的暴力事件。

崔說，香港作為一個旅遊城市，旅客無處不在，故旅客的觀感，以至塑造一個安全環境是很重要，故希望執法人員繼續加強偵查行動，及早堵截罪案發生。

議員陳克勤表示，亦有留意到這幾宗案件，在社會上引起很大回響，市民也很關心，雖然這幾宗案是個別事件，但社會也會覺得會否對香港的治安有影響，甚或對治安及安全的觀感會有擔心，故認為在治安方面的工作，執法部門要加強和高度關注。

陳建議，執法部門可在市區以及旅遊旺區高調地巡邏，不僅派執法人員，甚至把巡邏車、衝鋒車放於戰略性的位置，讓市民更有安全感。至於在情報搜集方面，如果能夠再早、再準確於罪案發生前就已經拘捕到疑犯，並且將其起訴及定罪，就會更加好。

《東呼》表示，尖沙咀作為熱門旅遊區，絕對可以說是香港的門面招牌，如今隔三差五就發生擄人、搶劫珠寶行等嚴重罪案，「星光大道」真的危機四伏，遊客還可以「珍愛生命、遠離香港」，難為市民面對治安崩壞、刀光劍影，下一個受害者隨時可能是自己，到時就真的「離不開、留不低」了。

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