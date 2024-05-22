「香港製造」問題未解 議員憂美持續打壓

【本報訊】近年中美關係緊張。立法會工商及創新科技事務委員會昨日召開會議，多名議員關注美國把香港製造產品視為「中國製造」一事，以及擔心美國會持續「打壓」香港，問到政府將如何解決問題，又促當局勿過分依賴世貿。

促勿過分依賴世貿 議員洪雯指雖然香港已就事件向世貿上訴，而世貿亦裁定美國違規，但世貿沒有約束性，美國沒有停止做法，認為世貿處理多邊貿易功能有局限，以世貿作為單一解決爭端平台不足夠，促當局與其他國家或地區建立更多貿易協定，以及爭取加入更多貿易組織，避免過分依賴世貿。

當局指世界貿易組織在第12次部長級會議上承諾開展討論，期望在2024年或之前取得一個可供所有成員參與兼全面和運作良好的爭端解決機制，議員黃英豪關注港府在相關爭端解決機制落實後，有何方法處理香港製造問題。

署理工業貿易署署長何兆康回應時強調港府非常關注事件，而目前上訴機制停擺，希望機制恢復後可以盡快完成仲裁，又指當局正積極爭取加入RCEP。

會計界議員黃俊碩指早前美國對中國提高關稅，預計未來對香港都有類似行動，問及港府在世界貿易組織會議上有否討論如何保障香港利益。何兆康回應指世貿的功能為促進自由貿易，政府在會上有就世界貿易未來趨勢，就泛化國家安全問題等表達意見。

除與美國貿易外，身兼行政會議成員的議員林健鋒認為與其他國家貿易工作同樣重要，又指目前香港並非在每一個東盟國家都有設經濟貿易辦事處，認為經濟貿易辦事處工作重要，當局需要做大量游說工作。何兆康回應指該署一直有與不同國家商討貿易協定。