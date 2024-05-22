下半年推調解贍養費 料3年處理1200案

【本報訊】去年的《施政報告》提及推出「贍養費調解試行計劃」，以協助婚姻離異人士追討贍養費。政府指有關計劃將於下半年推出，並由關愛基金撥款約3,600萬元推行，預計在3年內可以處理逾千宗個案，惠及2,400人。

關愛基金撥款3600萬 民政及青年事務局提交立法會的文件指出，為提高收取贍養費和執行贍養令制度的成效，政府持續檢視有關制度以協助有需要人士追討贍養費。當局將透過關愛基金，於今年下半年推出贍養費調解試行計劃，資助非政府機構為合資格的有需要人士，包括贍養費支付人及受款人，提供與贍養費相關的調解服務，協助與事雙方就有關事項以調解方式解決爭議。試行計劃將為期3年。扶貧委員會已通過相關建議，由關愛基金撥款約3,600萬元推行試行計劃。

基於香港家庭福利會在調解服務及宣傳工作方面有豐富經驗及完善的網絡，政府將委託家福會為試行計劃的推行機構，並正與其商討執行細節。試行計劃預計在3年內可處理合共1,200宗個案，惠及2,400名正在分居或離婚人士。

另外，當局與家庭議會將於下半年推出為期5年的全新家庭教育推廣計劃，以資助民間推行非牟利的家庭教育項目。家庭議會將整合現行的贊助計劃，並把資助金額由早前每輪約400萬元增至每年800萬元。新計劃將擴闊資助範疇，涵蓋各種與家庭相關的題目，例如新手父母教育、親子教育、維繫家庭關係及其他與婚姻有關的題目等，以照顧不同家庭的需要。

新計劃亦會推廣家庭價值，注重家庭、家教和家風建設，以增進家庭幸福及社會和諧。獲資助機構可在約一年期間舉辦不同類型的活動及支援服務，例如工作坊、互助小組、輔導服務、講座、網上資訊平台、製作教育短片、支援及諮詢熱線、出版刊物等。新計劃預計每年資助約8至10個項目。