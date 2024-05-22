西九乾塘 政府放風救亡

【本報訊】西九管理局財困，去年已向政府提交改善財政方案，包括賣斷部分住宅業權，但至今未獲回應。政府昨指很快會決定西九文化區的改善財政方案，強調自負盈虧為西九文化區關鍵績效指標（KPI），當局希望確保西九文化區成功營運，並有長遠可行，且有良好績效指標的財政計劃，又重申公帑必須謹慎使用，未來要就西九文化區設KPI（績效指標）。

未來需設績效指標 實際上，西九管理局高層曾多次公開促請政府盡快作決定。政府昨回應相關問題時，指設立西九管理局的原意為能達至自負盈虧的機構，更形容自負盈虧是西九的關鍵KPI，而政府正與西九管理局商討不同可行的選項，但強調公帑必須謹慎使用，無論任何決定，西九文化區為未來發展設立KPI將十分重要。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨在公布今年下半年香港盛事記者會透露，最近就西九管理局一些財政建議，政府的確與西九管理局談過，「有一些進展」。

被問及政府何時有定案時，他指就西九財務問題，政府有和西九管理局作出一些商討，一直有進展，相信西九管理局管理層知道最新的情況和發展。他又指，如何運作、如何用資源做到最佳效果是管理局負責，故如何令文化區運作良好是管理局要回答的問題，如一些建議需牽涉到政府要提供一些支援，政府會認真考慮。

管理局主席日前再公開表示，目前西九管理局剩下資金部分屬銀行短期借貸，如果政府不支持西九有關計劃，西九很可能會被追討貸款，又指政府完成有關西九財務情況的獨立研究報告，但暫時未收到當局回應，揚言若遲遲未有定案，西九或有必要大幅節流，包括博物館和戲曲中心可能要減少開放日數，以減少虧蝕。