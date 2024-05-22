公務員加薪方案 工會明晤局方

【本報訊】公務員過去兩年已連續加薪，上周公布的薪酬趨勢調查結果顯示，今年高、中、低層的薪酬趨勢淨指標，分別為4.01%、4.32%、5.47%。薪酬趨勢委員會今日將召開會議，審核薪趨報告書，並會由薪趨會委員決定是否確認薪趨報告書，其後調查委員會會向政府提交調查結果。而工會將於明日會見局方表達訴求。

倡保持競爭 加薪留人 華員會會長利葵燕昨日表示，要待今天薪趨會議後才能確定華員會的薪調訴求，並會向局長「力爭」。香港高級公務員協會主席彭禮輝表示，薪酬趨勢指標反應了勞工市場員工薪金正穩步增長及普遍經濟向好的情況，協會希望最終薪酬加幅能充分顧及公務員因為人手不足和工作量倍增而士氣低落，又指政府應保持公務員薪酬及福利具一定吸引力，能夠與私人職場競爭，才能挽留及吸引人才進入公務員隊伍。

對於今年淨指標，有資深人力資源顧問早前直言感到驚訝，指不少企業對於加薪趨向審慎，幅度大約只有3.3%至3.5%，認為今次調查得出的數字偏高，如果政府加足人工，將對私人市場構成壓力，尤其是跟隨政府調整薪酬的公共事業，指「調查結果不現實，但問題是僱主要面對現實」。