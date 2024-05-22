當局擬降聯售門檻 與強拍條例睇齊

【本報訊】立法會昨就降低強拍門檻作討論，有議員關注目前聯售要求同樣過高，政府表示有下調空間，希望與強拍條例看齊。有議員關心補償方案，例如減免房貸，政府則指強拍樓宇多為舊樓，如有貸款未還清屬投資者商業行為。至於強拍後土地重建手續會否簡化，以加快重建，政府就認為現時安排合理，無意簡化。

政府指，截至今年4月，共收到46宗申請，42宗符合初步門檻；其中27宗申請個案被接納並作跟進，向未同意聯售的業主進行游說；有17宗於游說期完結前，仍未達到不少於80%或90%不分割份數業主同意聯售的「聯售門檻要求」而被終止處理；有9宗則達到門檻要求，其中一宗開拍後成功售出，有兩宗其後由發展商收購所有業權，一宗被納入市建局重建項目。

議員簡慧敏認為，目前聯售門檻要求或太高。政府回應指有下調空間，已邀請市建局在7月匯報檢討成果，目標希望與強拍條例看齊，即新條例或允許八、九成業主同意聯售，並由發展商購入該份額後，可一併購入剩餘一至兩成。

議員關注補償問題 陳學鋒則指，強拍等同逼迫業主「賣樓」，政府可否幫這些業主減免或延長償還房貸期限。政府指，強拍樓的樓齡多數超過50年，若有未還完貸款情況，屬於投資者商業行為。謝偉銓則關注發展商於不同時間收購相鄰土地需時長，相關手續能否減免。政府回應表示認為目前流程合理，無意願簡化該程序。