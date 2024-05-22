串騙案 證人：16轉數單交詹培忠 涉款1.68億

【本報訊】前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞與內地商人作秘密「買殼」協議，另有一名無業女子亦懷疑涉案。3人分別否認串謀欺詐及處理從可公訴罪行得益等罪，案件昨在區院續審。據內地商人的前員工指，除曾把賣出可換股債券的款項給予詹培忠外，亦把16張轉數單據交予詹，涉款約1.68億元。

700萬元無抬頭支票 部分存代買人戶口 3名被告依次為詹培忠（77歲，董事）、詹劍崙（52歲，商人）及王蓓麗（女，65歲，無業）。本案原本尚有一名內地男被告馬鐘鴻（48歲，商人），但他之前缺席聆訊，法庭已對他發出拘捕令。在涉案時期，詹培忠是亞洲資源控股有限公司（下稱亞洲資源）的大股東，詹劍崙則為主席。

馬鐘鴻的前員工Ｘ，獲控方給予免起訴書，昨續於屏風後作供。Ｘ早前指，他按老闆指示以5,040萬元轉售1.2億股亞洲資源的可換股債券予王蓓麗，再把該筆款項以支票形式轉予詹培忠。Ｘ昨指，他其後按老闆指示把他仍持有的1.4億股換成股票後再全數沽出，又按指示開出4張沒有抬頭的支票，共700萬元。Ｘ後來得知部分支票存入代買亞洲資源的人頭戶口。Ｘ指2013年11月初，老闆再囑他把轉數單據整理好並轉交詹培忠，共有16張單據涉款逾1.68億元。

Ｘ又指老闆曾稱購入亞洲資源項目，有一部分錢要轉予詹培忠，詹後來致電Ｘ，指轉帳金額多給了100萬元，他遂與老闆到詹的辦公室處理相關交易。

詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻及其他人，串謀詐騙亞洲資源、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。

王蓓麗則被控一項處理從可公訴罪行得益罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行，本金為4,200萬元的可換股票據。案件編號：DCCC 439/2022