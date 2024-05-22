黎保釋期間照開騷 「美發聲撐港就最好」

控方召專家作證 解釋短訊「轉寄」過程 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。鄒錦沛博士以專家證人身份，就社交媒體等範疇完成作供，意味着所有控方證人均作供完畢。控方將繼續播放相關黎智英受訪片段，料下周中會完成舉證。受訪片段顯示，黎曾說外國的支持十分重要，他在執法部門批准保釋期間仍有主持節目，明言希望美國人發聲支持香港。

審訊昨踏入第80日。控方應辯方要求，傳召專家證人香港大學計算機科學系副教授鄒錦沛出庭，讓辯方盤問。鄒確認，他的專業範疇，關於即時通訊軟件Telegram、WhatsApp、Signal，社交媒體Facebook、Twitter（現稱X），影片分享平台YouTube的操作。盤問下鄒亦確認，WhatsApp轉寄訊息的功能，不限於接收到的訊息，也包括自己發出的訊息，另用戶可以同時間轉寄多於一個訊息。辯方說，如果一個人轉寄自己的訊息，接收者收到的訊息中，不會有「已轉寄」標籤。鄒稱因未做過實驗，因此不能確定。至於「複製及貼上」訊息功能，鄒說不會有「已轉寄」標籤。

促使政客聆聽行動 另外，鄒指去年4月18日正式收到執法部門聘書，要求他就本案作專家證供，聘書中列出本案控罪詳情，以及另外兩宗案件的案情撮要，包括6名前《蘋果》高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪一案；及偷越邊境12名香港人蛇之一的「香港故事」成員李宇軒和法律助理陳梓華認罪一案。

控方之後播放相關片段。2020年4月黎智英曾接受《金融時報》訪問說，外國力量及支持尤為重要，尤其美國。同年8月，黎被捕後獲准保釋，保釋期間，黎智英在線上節目「Live Chat With Jimmy Lai」中，跟不同外籍人士視訊通話，包括壹傳媒前非執董Mark Clifford等對談。黎在節目中稱，美國人發聲支持香港是最好的，這樣美國政客才會聆聽及行動，但強調支持未必等於要制裁，重要的是，讓香港人知道自己在做正確的事。另外，黎智英說，前美國總統特朗普難以預測，中國政府或會緊張。

料下周中完成舉證 就着審訊進度方面，控方預料下周中便會播完全部片段，並完成舉證。之後會處理辯方毋須答辯申請，要求法庭裁定黎智英面對的3罪表證不成立。控辯雙方需提交書面陳詞，法庭預計會在6月26日或27日開庭聽取口頭補充陳詞。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

審訊重點