「先行先試」檢討 最快下周交代

【本報訊】多個民意調查結果均顯示，反對垃圾徵費的比率高。政府昨指會認真考慮社會對垃圾徵費的看法，最快會在下周交代「先行先試」遇到的問題和想法，而環境及生態局本周亦會開會討論相關問題，又指即將投入服務的焚化爐不足以處理全港每日的垃圾，將會與內地政府探討合作處理廢物。

垃圾徵費的條例草案在上一屆政府任內提出，於2021年8月26日獲立法會三讀通過，原定於今年4月1日實施，但當垃圾徵費實行在即，社會對政策不滿愈來愈大，當局及後押後至8月1日實施，並在4月1日推出「先行先試」日期。

政府昨除表明會認真考慮社會對垃圾徵費的看法，又認為政策涉及700多萬市民「縱然已經係喺呢屆政府上任前已經制訂成嘅法律，政府都應該去考慮點樣執行呢個法律」，包括環境及生態局在內相關部門於本周開會，而相關官員亦會在下周向立法會環境事務委員會交代「先行先試」的經驗。

商與內地合作處理廢物 另外，每日約可處理3,000噸垃圾的焚化爐將於明年投入服務，但政府指不足以處理全港每日約一萬噸垃圾，希望與內地城市合作，而本港亦有與不同城市政府有探討合作，不過合作同時亦要考慮須符合兩地法律、技術可行程度及成本效益等。