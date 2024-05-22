垃圾徵費 8•1硬推如撞山 民情勢大反彈

6成受訪反對實施 配套不足政府需三思 政府把推行垃圾徵費措施由4月1日押後至8月1日，但無論社會上及政界均對能否如期推行存疑。由行政會議召集人葉劉淑儀出任主席的政黨昨公布在多區進行的問卷調查，結果指60%受訪市民反對徵費計劃，逾半數不清楚徵費模式。該政黨指政府仍未釋除市民疑慮，又指該黨認同推動可持續發展的初衷，但鑑於社區內的配套設施及準備不足，如期在8月1日執行徵費計劃，相信將引起較大反彈，要求政府全面檢視回收減廢政策規劃。

葉劉淑儀上月中曾指當局會否再度延後或擱置計劃言之過早，政府會考慮市民回饋，但就算改變政策都不是「跪低」，聽意見並不等同於沒有能力執行政策。

政策構思理想化 不切實際 該政黨在4月份分別於南區、灣仔、大埔、北區及沙田區設街站進行簡單問卷調查，成功收回約753份問卷。結果發現有453名受訪者（60.2%）明確表示反對徵費計劃，只有126名受訪者表示支持（16.7%），另有15人（2%）建議延期推行。雖然有部分受訪者認同計劃有助推動環保，但政策構思過分理想化，欠缺對實際情況的考慮；而在反對者當中，大多認為社會對落實使用指定膠袋等欠缺充分準備，更有意見認為應從源頭減廢，加強回收着手，代替徵費計劃。有部分受訪者認為計劃推行得過於倉卒，建議推行更多「先行先試」、分階段實行、延長準備期及執法寬限期等。

社區仍未就緒 促檢視規劃 被問及是否清楚都市固體廢物收費的兩種收費模式，即「按袋」/「按標籤」收費及按重收「入閘費」及相關安排時，在293名受訪者中，93人（31.7%）表示清楚、160人（54.6%）表示不清楚。另亦有部分受訪者質疑垃圾袋的容量及質量，並對大型垃圾的收集和處理方法存疑。調查亦指有受訪者認為社區上的硬件設施，例如回收點、廚餘機不足，認為當局應先增加配套設施。

針對上述的調查結果，該政黨指雖然社區內普遍對落實都市固體廢物收費計劃有保留，當局目前仍未能通過解說有效釋除市民疑慮，但該黨認同推動可持續發展的初衷，但鑑於社區內的配套設施及準備不足，如期在8月執行徵費計劃，相信將引起較大反彈。該黨重申，作為國際都會也需要向外展示香港對可持續發展的重視，希望政府全面檢視回收減廢政策規劃，以平衡市民聲音及大局利益。