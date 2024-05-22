仍需時研究網約車 籲的哥勿自行「放蛇」

最快7月始完成 矛盾激化難擺平 近日網上有多條短片流傳，自稱的士司機及「普通市民」的「放蛇」行動，先乘搭Uber到指定目的地，再向執法部門舉報。政府昨呼籲業界勿自行「放蛇」捉Uber司機，有投訴應向執法部門舉報，又指運輸及物流局正研究網約車的問題，研究將於7月中完成。

本月16日網上瘋傳多條的士團體自發「放蛇」打擊白牌車的短片，政府呼籲的士業勿自行「放蛇」捉Uber司機，有投訴應向執法部門舉報，因為執法人員「放蛇」要接受訓練，有嚴格規矩和法律規限，警告自行「放蛇」有誤墮法網的風險，又指留意到社會對網約車的討論，運輸及物流局正研究相關需求，大約在7月中會完成研究，並會向立法會解釋報告的內容。

有網民叫「報復」舉報的哥 實際上，在的士司機「放蛇」行動後，網上亦有人呼籲主動舉報的士司機違規行為，日前亦再傳出另外多條「放蛇」短片。其中一條片段中聽到一名自稱「普通市民」的男子聲音，他抵達目的地後，向司機稱懷疑他非法載客取酬，並已報案。此時，數名執法人員已在一公共交匯處，將涉嫌白牌車截停。其他片段亦見懷疑白牌車「中蛇」，被執法人員截停，司機落車助查。

的士小巴商總會理事長周國強日前亦指不贊成司機「放蛇」行為，認為應由執法部門而不是市民執法，勸市民及司機要克制。他又對有網民呼籲「報復」舉報的士司機違規感心傷，強調「報復式行為對大家都唔好」。

針對的士及網約車的問題，議員張欣宇早前指兩種業態所維持的微妙平衡，即將來到被打破的臨界點，政府無法再以一個「拖字訣」應對。他又指的士行業改革無法避免取捨，肯定會影響到既有的利益格局，但從政策優先次序來說，應是市民所需為先，基層租車司機其次，然後才到牌主投資人，相信理順這個關係，不少取捨其實就好做了，但是警告若果把這個優先次序搞混了，出現社會矛盾的風險則非常大。

另一議員江玉歡亦指傳統的士司機或網約車司機不能在提供服務時獲得合理報酬，無論在現行制度下或日後的車隊的士，也不會真正改善到的士司機的新人入行及質素，重申政府必須盡快解決網約車的問題，並設計出一套真正對市民最公平、有利及可持續的出租車政策。