要聞港聞

5車串燒 吐露港公路往九龍塞爆

往九龍方向交通受阻。 往九龍方向交通受阻。
往九龍方向交通受阻。
【本報訊】昨日早上6時50分，大埔吐露港公路往九龍方向近元洲仔對開發生5車相撞意外，當中涉及5輛私家車。執法人員接報趕至，一度封鎖現場以便調查意外經過及原因，初步不排除有車輛因應交通情況收慢，惟有後車司機懷疑收掣不及，導致車輛撞向前方車尾。受事故影響，現場交通一度受阻。
涉事5車停在路中。涉事5車停在路中。
涉事5車停在路中。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc