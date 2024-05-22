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5車串燒 吐露港公路往九龍塞爆
往九龍方向交通受阻。
【本報訊】昨日早上6時50分，大埔吐露港公路往九龍方向近元洲仔對開發生5車相撞意外，當中涉及5輛私家車。執法人員接報趕至，一度封鎖現場以便調查意外經過及原因，初步不排除有車輛因應交通情況收慢，惟有後車司機懷疑收掣不及，導致車輛撞向前方車尾。受事故影響，現場交通一度受阻。
涉事5車停在路中。
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