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樹枝鈎脫架空網絡纜線

元朗攸潭尾村 ：村內有網絡纜線鬆脫（箭嘴示）。（趙瑞麟攝） 元朗攸潭尾村 ：村內有網絡纜線鬆脫（箭嘴示）。（趙瑞麟攝）
元朗攸潭尾村 ：村內有網絡纜線鬆脫（箭嘴示）。（趙瑞麟攝）
【本報訊】昨日中午12時許，元朗攸潭尾村有女村民，發現村內一條架空網絡纜線，疑在強風下被搖擺的樹枝鈎到鬆脫攔着道路，阻礙村民出入而報案求助。人員接報到場，經視察後聯絡有關電訊公司派人員到場，架起長梯重新拉起鬆脫的纜線。
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