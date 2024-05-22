提前預告轉黃雨 天文台續遭市民批評

【本報訊】本港昨日風雨大作，天文台自早上10時起先後發出黃雨及紅雨警告，至下午4時又將紅色暴雨警告取消，改發黃雨警告。不過，今次紅轉黃前10分鐘，即約下午3時50分左右，天文台罕見地透過天氣訊息公告渠道首次發出提前預報，天文台表示，將會於「下午4時發出黃色暴雨警告」。

對於今次天文台提前10分鐘通告紅雨轉黃雨的安排，楊解釋，根據現時預測氣象的科技，要預測暴雨有相當難度，因為暴雨發展、移動及影響區域的隨機性較高。

不過，市民對天文台昨日提前10分鐘發出紅雨轉黃雨的預警，反應平平，反而不少人在天文台的社交平台批評天文台又一次無視豪雨的影響，有市民指，其居住的地區十分大雨，但天文台一直維持黃雨警告，令人十分無奈，及至學生放學了，又迅即改發黃雨，甚至取消暴雨警告，逼家長及學童做落湯雞。