黃紅雨掛逾6小時 大嶼山現「水上的士」

雨量一度逾200毫米 離島共5宗水浸冧山泥 本港天氣昨日受到一道低壓槽影響，廣泛地區降大雨，離島區尤甚，天文台先於昨早清晨發出雷暴警告，其後於10時發出黃色暴雨警告信號，幾小時後更升至紅雨警告，然後於下午4時半取消所有暴雨警告，為時約6.5小時，期間，大嶼山南部一度錄得超過200毫米雨量，全港多區的降雨量均超過50毫米，導致最少4宗水浸及一宗山泥傾瀉，受影響地區主要在離島，有大嶼山的士更履險如陸上行舟。

天文台上周已警告本港天氣會變差，昨日早上10時，天文台發出黃色暴雨警告信號，指早上10時35分多處已錄得超過20毫米雨量，其後黃雨一直生效；至下午2時50分，天文台改發紅色暴雨警告信號，到下午4時改發黃色暴雨警告信號，紅雨歷時約1小時10分鐘。直至下午4時30分所有暴雨警告才被取消。

大嶼山多處有水浸及山泥傾瀉報告，導致北大嶼山公路及嶼南道等道路交通受阻，有的士駛經水浸路段時如陸上行舟，水深浸過車輪。渠務署於社交平台發文表示，截至昨日下午4時30分，共確認4宗水浸個案，位於大嶼山翔東路、嶼南道、塘福及北大嶼山公路。4宗水浸個案均於一至兩小時內完成處理及清除水浸。

今雨勢仍較大 出門記得帶遮 署方表示，前晚起已派出超過30隊人手加強巡查，包括全港約220個容易受水浸影響地點，以及曾受較嚴重水浸的地點，例如黃大仙、東區、西貢及將軍澳，並已迅速完成清理淤塞渠道等工作，以減低水浸風險；因應改發紅色暴雨警告，署方增派至超過90隊緊急應變隊伍，駐守及巡查容易出現水浸的地點。另外當局吸取去年豪雨淹浸黃大仙的經驗，日前已在黃大仙廟宇廣場的百步梯位置安裝擋水板。

而土木工程拓展署亦發文表示，收到一宗位於嶼南道的山泥傾瀉報告，署方已經派員視察，相關路段已於昨日下午4時半完成清理。

展望今日，天文台預計今日部分地區雨勢仍較大，氣溫介乎攝氏25度至28度，吹和緩東至東南風，本周四至周五，驟雨亦會較多，市民近日出門切記帶雨傘。