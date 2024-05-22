內地客購物免稅額 倡逐步增至10萬 看齊海南島 助刺激貴價貨銷售

【本報訊】中央政府近期先後放寬多個內地城市居民可以個人遊身份訪港，但港府指，仍在向內地爭取更多惠港政策，包括提高訪港內地旅客5,000元人民幣的購物免稅額，增加內地訪客的購物意欲，進一步刺激零售市道，尤其是貴價貨品。香港零售管理協會表示，不少旅客因稅務問題而避免在港大額消費，強調增加免稅額對零售業非常重要，期望免稅額能與海南島看齊。議員則促港府把盛事活動與深度遊產品結合，並提早聯同業界到境外宣傳，放大盛事經濟效益。

零售管理協會主席謝邱安儀昨表示，內地海關疫後嚴謹執法，去年起收到不少商戶反映，有內地旅客反映擔心回內地時被徵收重稅，不放心在港購買貴重物品，某程度打擊其購物活動及本港零售業，尤其專做個人遊的店舖。

謝期望當局向內地爭取循序漸進放寬限額，如先將內地訪港購物免稅額增至3萬元，最終與海南島看齊，即每年免稅購物限額達10萬元，令香港可與海南島公平競爭。

聯乘旅遊相關行業 放大經濟效益 至於港府公布下半年超過100項盛事，全年盛事增至超過210項，謝邱安儀歡迎舉辦更多盛事，指零售業會聯同旅遊相關行業，包括餐飲及酒店業，研究如何將人流轉化生意。

議員鄭泳舜則歡迎港府提早公布盛事年表，但建議當局分門別類，精選個別盛事，聯乘多個領域如相關業界、旅遊酒店業及零售界等，提早策劃及到境外宣傳，以吸引更多旅客及本地市民參與，把盛事經濟效益放大。鄭又認為，當局要把盛事活動與相關城市漫步或深度遊產品結合，推出多些一日遊、兩日至三日遊產品，令參加盛事的旅客可以多留港消費及過夜。