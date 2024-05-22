趕電影熱商重置場景 「吸引力勁過搞盛事」

【本報訊】政府除計劃辦盛事谷經濟外，還計劃搭近日熱爆香港及康城影展的港片《九龍城寨之圍城》的順風車，港府指，正與電影公司商討保留場景，計劃選地重置，呈現一個舊香港、老城寨的舊貌，旅客可以既參觀又打卡。此外，當局亦會與主辦方研究，將中秋前後舉行的盛會「大坑舞火龍」擴大巡遊範圍，讓更多旅客可參觀這個有悠久歷史的活動。旅遊界認為，現時旅客喜歡懷舊及「電影旅遊」，尋古探秘，學者更指將城寨以故事包裝推廣，「吸引力分分鐘勁過搞盛事」。

港產片《九龍城寨之圍城》近日票房強勁，財政司副司長黃偉綸昨透露，該電影的布景已拆掉，但原材料仍在保存，沒被丟棄，當局正與有關方面商討將部分電影布景設在適當地方，供公眾、旅客「打卡」，有進一步消息將公布。

大坑舞火龍擬擴巡遊範圍 旅遊業議會主席徐王美倫認同建議，指九龍城寨不止為港人回憶，亦能顯現本港發展的歷史，尤其東南亞及日本等地早前愛看港劇，「分分鐘仲熟路過香港人」，相信他們會有興趣到「三不管」的城寨參觀。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波亦說，電影故事推動旅遊的力量很強，例如迪士尼電影能令戲迷到樂園遊玩。他又說，人總是喜愛懷舊，例如旅客到香港大學、油麻地警署打卡，但本港過去未有善用中西合璧的優勢，李小龍故居、紅樓等未見好好宣傳，期望當局勿失城寨重要的良機。

至於今年大坑舞火龍將會擴大巡遊範圍，會有300多名健兒一連3晚舞動火龍，穿梭大坑及擴大範圍的大街小巷。有關安排與去年舞火龍相若，事實上去年的活動已有環節移師到維園進行。