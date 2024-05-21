龍七公：打擊濫用公屋 必須多管齊下

房屋問題是香港的老大難問題，而公屋濫用現象則加劇解決房屋問題的難度。濫用公屋問題由來已久，與當局過往處理公屋富戶政策較寬鬆不無關係，過去租戶一旦獲編配單位，住滿10年才需要再申報入息及資產，期間有租戶累積一定財富並購入私人物業，卻不如實申報，亦不肯遷出。而由於申報最新經濟狀況時，只要求租戶自行申報是否有物業，不少人認定房署人手不足，只能隨機抽查，即使被查出作虛報陳述，大多只會被輕判了事，令不少富戶心存僥倖。

為了善用公屋資源，房署近年推出多項措施打擊濫用公屋，去年10月起收緊公屋富戶政策，公屋租戶由入住公屋開始，每兩年須向房委會申報是否擁有香港住宅物業及常住該公屋單位；需要遷出的公屋富戶，租戶暫准居住證由12個月收緊至4個月。此外，房署亦以不同管道如「放蛇」，打擊網上平台出租公屋，及透過「加分」予物業管理公司，鼓勵物管公司自行發現並成功舉報，加強打擊濫用公屋的力度。署方最近更公布今年會推出舉報機制，成功幫助收回公屋，會參考「好市民獎」設大概3,000元獎金，提供舉報誘因打擊濫用公屋。

房屋署亦於4月向超過25萬個租戶派發富戶政策申報表及居住情況申報表，要求他們在5月底或之前申報。早前房署要求首批約88,000租戶作申報，截至2月底，已覆核約59,000戶中，有約190戶被發現擁有香港住宅物業，60個單位已被收回，另有約20戶被發遷出通知書，餘下約110戶會按序跟進租約管制行動/檢控。

設最低刑期增阻嚇力 房署正密鑼緊鼓展開行動，調查在本港持有住宅物業情況、住戶擁有的車輛等，然而真正難處理的，是部分公屋住戶在內地及海外擁有資產和房產，卻仍在本港擁有公屋。研究查核公屋住戶在內地及海外的資產申報，實際操作耗時且比較有難度，惟公屋單位是否被濫用，不可能不留下痕迹，包括有沒有人居住、是否長住，在水、電等耗用量上亦會有所反映。因此短期內，房署可與不同政府部門，包括入境處、水務署、港燈、中電及土地註冊處等合作，了解公屋住戶是否在港、公屋是否實際有人居住等。此外，雖然現行法例下，公屋居民如故意作出虛假陳述而觸犯《房屋條例》，一經定罪，可判最高罰款5萬元及監禁6個月，惟不少個案都獲輕判或緩刑了事，懲罰力度有限。就此，政府可研究讓司法機構了解公屋濫用的現狀，增設最低刑期，提高阻嚇力。

公共房屋作為珍貴的社會資源，理應合理分配給最有需要的人士。若放任濫用公屋行為，對20多萬在惡劣環境中生活、輪候公屋多年的市民十分不公平，因此政府必須繼續加強打擊濫用公屋，同時加強宣傳教育，多管齊下確保將公屋單位編配給真正有需要的市民，保證公共房屋資源用得其所。