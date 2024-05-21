撥亂反正：萊希逝世 亂上加亂

伊朗總統萊希因直升機失事身亡，震撼全球。據報萊希乘坐的為美製直升機，但暫時包括伊朗政府的各方，都未有人質疑涉政治暗殺或外部勢力，似乎是單純因惡劣天氣而導致意外。惟這不代表事件不會引發政治和外交動盪，尤其以巴戰事仍未找到和平出路，內塔尼亞胡領導的右翼以色列政府隨時解散倒台，再加上美國大選在即，萊希突然去世令情況亂上加亂。

西方傳媒普遍形容萊希為強硬派，關注其接班人會否改變立場路線。伊朗在很多人的印象中，是個政教合一的極權國家，以為該國總統與政府只是傀儡，所有重大決定都是由其最高領袖哈梅內伊話事。實情是它有自己一套競爭激烈、但相對穩定的民主選舉制度，每隔一段時間便會出現政權輪替和路線調整。最高領袖及負責其任命的伊朗專家委員會，主要為國家與宗教的象徵，平日甚少干政，只會在政局動盪、出現選舉爭拗、以至對外宣戰時出聲。

萊希的前兩任總統艾哈邁迪內賈德和魯哈尼，雖然都被西方不同程度地妖魔化，但其實兩人都是伊朗世俗派與開明派的代表。兩者曾經嘗試在國內推動改革及對外與西方改善關係，但都得不到西方尤其是美國的善意回應。尤其是在特朗普出任總統期間，美國單方面退出伊朗核協議，以及加強單邊制裁，才迫使伊朗愈走愈激，促成了萊希代表的強硬派重新上台。

萊希政府對內管治強硬，尤其有關婦女佩戴頭巾等宗教政策，但對外他雖然加緊向中俄靠攏，卻同時展現很大的彈性和耐性，包括在中國促成下與沙特復交。在以巴戰事爆發以至駐敍利亞使館設施遭以軍轟炸後，伊朗仍一直保持克制，有效避免戰事進一步擴大，美西方欠萊希不只一份人情。