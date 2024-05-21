橫眉冷看：不能全信西方一套

新加坡的成功因素不少，昨日本欄談到其中最重要的一點，是歷任領導人都很有遠見與魄力。剛卸任總理的李顯龍，自謂經常閱讀《三國演義》，一生以諸葛亮為榜樣，更期許繼任人黃循財，也能師習這位蜀國丞相。事實上，面對目前雜然紛繁的世界形勢，為國者必須具有諸葛亮般的智慧與承擔精神，方能履險如夷。可惜，當今大部分國家採用的民主制度，都無法選出賢能者治國，能夠冒出頭來的，往往是廖化之流，甚至是劉禪之輩，既是如此，國家的前路自然會愈走愈崎嶇。

新加坡的民主制度源自西方，但也不全像西方。當代部分民主國家，其中一個重大的弊端，就是政策沒有延續性，以南韓和菲律賓為例，幾年前文在寅和杜特爾特在任時，兩國較親華，但上一屆總統選舉過後，卻突然換了面孔，尤其是中菲兩國，如今因為南海問題而劍拔弩張，隨時會擦槍走火。試想，政策如此朝令夕改，國家又如何能有長遠的規劃和發展？

過去的美西方世界，太過信奉言論自由，以為只要是在上位者，就應該接受批評者近乎是無上限的質疑和嘲諷，因為他們認為群眾眼睛是雪亮的，反對者的聲音是對是錯，人民自然心中有數。然而，新加坡的國父李光耀不信這一套，由立國至今，星洲的言論都不是絕對自由，而是受鳥籠式的限制。事關過度放縱批評的聲音，群眾又未有足夠智慧辨別真偽、是非之時，國家的管治權威就會受到衝擊。

以往不少西方國家，都嚴厲批評李光耀這一套，如今卻逐漸要向現實低頭。遠的不消說，美國眾議院在本月初剛通過《反猶太主義意識法案》，日後你在美國發表反猶太的言論，隨時會落案檢控。