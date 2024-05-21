坦言集：俄港合作

中國正與俄羅斯展開全面合作，香港作為中國特區，應參與國家的發展，開展與俄羅斯的合作。

一是招攬俄羅斯的人才。除了優才計劃外，更有效的是開放俄羅斯的人才來港，比優才計劃更為擴大範圍，特別是倣效格魯吉亞等國家的方法，吸引俄羅斯人才來港創業，優化香港的制度，參考格魯吉亞的成功經驗。招攬人才來港的第一步，是放寬俄羅斯公民來港免簽證的日期，由14日改為90日，與歐洲、南美洲、澳洲、埃及、南非等看齊。來往方便會使俄羅斯的人才、企業可認識香港的優勢，找出他們利用香港發展的機會。

二是與俄羅斯多作教育文化交流。香港要發展文化產業，着眼點從來都是西方世界，少有將文化深厚、藝術水平優異的俄羅斯視作交流對象，更不用說重點合作。文化藝術如此，西九博物館、藝術館有多少俄羅斯因素？香港的教育機構、大中小學，亦罕有與俄羅斯學校的交流合作。大學沒有俄國課程，科研網絡也少有與俄羅斯聯繫。俄羅斯即使在蘇聯解體後對世界開放，對香港而言，比英治時期的政治禁制接觸有所改善，但俄羅斯依然似是在另一個世界，遙不可及，也缺乏了解。近年多些旅遊去處，還只是走馬看花，吃喝玩樂。香港與俄羅斯，包括較近的、與中國淵源較深的遠東地區，依然少有往來。香港只是英美日韓世界裏的國際大都會，俄羅斯竟如非洲，與香港隔離比實際交通路程更遠。

三是引進俄羅斯的金融貿易機構，協助它們在香港建立地區分支，統籌其近年積極推動的與東南亞貿易、國際旅遊投資，並與中國內地在港和海外的資金尋求合作機會。在中俄去美元化、減少購買美國債券中騰出來的資金，在香港國際金融中心的市場上，發展非美元和非經SWIFT系統的融資投資工具和渠道，藉俄羅斯資金，推動香港發展免受美國制裁的新體系，防範美國未來可能對中港俄的進一步金融制裁。這方面，俄羅斯以及格魯吉亞、土耳其、伊朗，都有具反制裁經驗的專門人才，香港大可與新型金融機構一起引進，作為香港在美國SWIFT系統內金融體系以外的備用、更替措施。

俄羅斯作為全球的一級大國，資源豐富。在國際秩序變動、中俄全面合作之中，香港當可找出各種有利香港、符合國家要求的發展機會。