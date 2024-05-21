5月21日(二)
要聞港聞
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月21日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
觀塘中學遭噴字淋油刑毀
校方以帆布遮蓋字迹。（張開裕攝）
【本報訊】昨晨9時許，觀塘功樂道一中學有職員報案，指校舍大門鐵閘被人淋潑紅油，而外牆亦被人噴上字句。執法人員到場了解，初步將案列作「刑事毀壞」，暫未有人被捕。校方其後安排工人清理油漆，並以帆布遮蓋字迹，事件原委有待調查。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20240521-0521_00176_264/觀塘中學遭噴字淋油刑毀
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc