觀塘中學遭噴字淋油刑毀

【本報訊】昨晨9時許，觀塘功樂道一中學有職員報案，指校舍大門鐵閘被人淋潑紅油，而外牆亦被人噴上字句。執法人員到場了解，初步將案列作「刑事毀壞」，暫未有人被捕。校方其後安排工人清理油漆，並以帆布遮蓋字迹，事件原委有待調查。