家駒墳毀 歌迷冒雨拜祭

睹白布蓋墓碑傷心 難以理解歹徒惡行 樂隊Beyond已故主音黃家駒位於將軍澳華人永遠墳場的墳墓，前日遭歹徒惡意破壞轟動中港兩地，昨日不斷有歌迷冒雨到場拜祭家駒。有從澳洲返港的男歌迷一直深受Beyond影響，他在前往墳場途中始知家駒墳墓被毀壞，一度以為是假新聞，直至見到墳墓被白布遮蓋才相信是真的，他對此感到傷心，難以理解歹徒的行為，不禁質問對方「點解要傷害佢」。兩名被捕男子已被控刑事毀壞罪，今日於觀塘法院提堂。

15歲仔與23歲同黨今提堂 昨晨記者在墳場所見，黃家駒墓碑仍然由白布遮蓋，以待稍後進行修復，期間陸續見到歌迷到場了解和拜祭。澳洲歌迷鍾先生表示，他在澳洲生活多年，從事兼職音樂人的他，一直深受Beyond音樂薰陶。他中學首次參加歌唱比賽，所唱歌曲正是《海闊天空》，對於歌詞中充滿年輕人的熱情和理想、追逐夢想的內容很有共鳴，令他深受該歌曲影響。他又謂，向來喜歡外國樂隊，惟聽到Beyond的音樂後，「好驕傲係香港人，原來香港都有咁偉大嘅音樂人」。

墳前播《海闊天空》悼念 鍾續稱，他一直以來都想到家駒墓前探望偶像，前晚他從澳洲回港數天，昨日前往家駒墳墓途中，驚悉其墓碑遭人破壞。「唔知家駒個墓喺邊，上網睇吓先發覺有咁多新聞，話佢墓碑被人破壞，初時以為係假新聞，點知原來係真，感覺好傷心」。他無法理解歹徒的怪異行徑，質問對方家駒的音樂這麼偉大，家駒亦已經逝世多年，為何無端端要去傷害他。

歌迷梁女士專程由屯門到家駒的墳墓致祭，她坦言由中學開始已是家駒的粉絲，至今已經30多年，對其墓碑遭人破壞感到憤怒。期間，她更在家駒墳墓前播放《海闊天空》悼念他。

另外，一名內地歌迷郝先生，由深圳駕車兩個多小時抵港前往拜祭，在墓前放下鮮花。郝表示，他從小受家駒影響練習彈結他、鋼琴，長大後從事樂器生意，形容家駒象徵積極向上、不卑不亢及不怕困難的精神，對事件感到難過，又指涉案人士可以不喜歡其音樂，但亦不應該作出破壞，期望日後不會再發生同類事件。

事發前日上午11時許，一名少年先向黃家駒墳墓淋汽水、舔遺照、食花及掟香，繼而塗污墓碑，再用腳踢墳墓，最後以鐵錘扑毀遺照，期間同黨在旁拍片直擊，被墳場職員截獲報案。該名15歲少年及姓葉（23歲）同黨涉嫌刑事毀壞被捕，相信二人為求在網上博取收視及引人注意而犯案。兩人已被控一項刑事毀壞罪，案件將於今日上午在觀塘裁判法院提堂。