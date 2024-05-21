入境處反黑工 10人就逮

揭外傭兼職賺外快 完約逾期留低 入境處昨日展開掃蕩黑工行動，突擊搜查餐廳、工廈等10個目標地點，拘捕7名非法勞工及3名聘用黑工的男僱主。部分黑工現職家庭傭工，趁放假兼職當黑工賺取外快，另有合約已完的外傭逾期逗留做黑工。入境處正調查聘用黑工的僱主是否知情，以及黑工以集團式受聘，還是以個人身份獲聘。根據《入境條例》，無論做黑工或聘用黑工均屬違法，一經定罪可被判罰款及入獄。

昨日入境處在全港執行代號「劍魚」打擊非法勞工行動，搜查餐廳、工廠大廈、零售店及雜貨舖等超過10處地點，拘捕一男6女（24至49歲）共7名黑工，以及3名本地男僱主（37至58歲）。其中3名黑工為家庭傭工、3人為逾期居留人士，以及一名持「行街紙」人士。黑工主要為印尼及菲律賓籍，3名逾期逗留人士留港一個月至一年半，有人為前外傭，在合約完結後一直留在香港，沒有續簽證。

查集團式或個人身份聘請 黑工主要在餐廳被捕，他們從事洗碗、處理食材及搬運等工作，每日收入300至600元，入境處正調查聘請黑工的僱主是否知情。有外傭是在放假時進行非法工作賺取外快，亦有家傭本身的合約有可能涉及虛假，惟仍需進一步調查。入境處亦調查被捕黑工由集團聘請，抑或以個人身份獲聘。

入境處一直致力打擊非法勞工，包括外傭在港從事非法工作，不時巡查一些非法黑店及進行不同類型的反非法勞工行動，甚至會聯同其他部門執行聯合行動打擊黑工。任何人若違反對他有效的逗留條件可被檢控，一經定罪，最高可被判罰5萬元及監禁兩年，協助及教唆者同罪。

根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高可被判罰款50萬元及監禁10年。有關公司的董事、經理、秘書或合夥人都有機會負上相關刑責。