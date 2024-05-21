六合彩加新玩法 料年投注額增幅雙位數

【本報訊】賽馬會早前公布，今日起將增加撥入金多寶儲備的金額，並將金多寶攪珠次數逐步增至每年最多12次，以迎合市民對大型金多寶的需求。馬會指，每期頭獎獎金基金的800萬下限、各項獎金分配比例及固定獎金額將維持不變，預計未來一年投注額有雙位數增長，令更多市民受惠。

每期頭獎維持800萬下限 在現行機制下，每期六合彩總投注額的54%為獎金基金，扣除4至7獎派彩金額後，會抽起餘額的9%作為金多寶累積，之後再按指定比例派彩予頭獎、二獎及三獎中獎者。根據馬會網頁，由今日（即今年第58期攪珠）起，獎金分配的公式有變，上述抽起撥入金多寶累積的百分比會增加。馬會強調，每期頭獎獎金基金將維持不少於800萬元，而頭、二、三獎的分配比率，以及4至7獎的固定獎金金額亦維持不變。

現時每期六合彩總投注額的25%會撥作博彩稅，15%撥入獎券基金，以資助社會福利服務。馬會表示，增加金多寶儲備後，可將每年金多寶攪珠次數逐漸增至最多12次，又預計未來一年六合彩投注額將有雙位數增幅，令博彩稅及獎券基金收益增加，惠及更多市民大眾。

翻查資料，去年有7次六合彩金多寶攪珠，分別為1月的新年金多寶及新春金多寶、4月的復活節金多寶、6月的端午金多寶、7月的暑期金多寶、9月的中秋金多寶，以及10月的萬聖節金多寶；至於今年則暫已舉行3次金多寶攪珠，包括1月的新年金多寶、2月的新春金多寶，以及3月的復活節金多寶，馬會網頁顯示，下月9日將舉行端午金多寶攪珠。