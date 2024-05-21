DSE經濟科 考生可不讀選修部分

【本報訊】教育局昨日公布高中經濟科優化措施的建議。當局指為學生創造空間及照顧他們的多元學習需要，學生可以選擇不修讀選修部分，以騰出的空間專注學習必修部分，促進學習效能。至於選修部分的課程內容則會輕微增潤，以延伸學生學習，加強培養他們理解和分析數據及圖表的能力。

必修題最高獲5級 而必修部分的課程內容亦會作微調和修訂，若學生應考文憑試中課程的必修部分的題目表現理想，有機會獲取第5級成績，有關優化措施擬於2025/26學年中四級推行。

因應課程內容方面的改動，必修部分和選修部分在公開試評核的佔分比重將會作出微調。必修部分當中，卷一「多項選擇題」及卷二甲部「短題目」分數佔比維持不變；卷二乙部「結構/文章式/資料回應試題」分數佔比則由35%減至33%，該2%的分數佔比撥至丙部選修單元的「結構/文章式試題」中，該部分的佔比由9%增至11%。

當局亦擬針對必修部分的課程內容作出微調和修訂，例如學生在宏觀經濟問題和政策的課題當中，學生需要掌握自然失業率及周期性失業的意思。而在國際貿易和金融的課題中，學生需要掌握國際收支平衡表的組成部分，以及需要掌握國際收支盈餘及赤字的意思，及其與外匯及官方儲備的關係。