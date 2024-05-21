東呼即應：婚禮服務隨時中伏 溝通睇合約須做足

婚禮攝影師Tempo Fung提醒準新人選擇婚紗攝影時，要留意套餐內所包含的精修相片數量。

攝影擺酒陷阱多支出大 東呼即應拆解 結婚是人生大事，除了選吉日之餘，好彩頭亦很重要。昨日是5月20日，而「520」是普通話諧音「我愛你」，浪漫又易記，不少新人選此日結婚。但有市民稱，在嫁娶消費中會擔心婚禮費用或婚攝中伏，亦擔心服務會貨不對辦，《東呼即應》為準新人們作出探討。有攝影師表示，客人於婚禮攝影中，需要提前了解自己的需求，市面不乏提供一條龍服務的婚攝公司，但想選擇自己喜愛的攝影風格，則最好選擇獨立攝影師；另外，與攝影師的充足溝通同樣重要。影完婚紗照就到擺酒環節，業內人士建議新人就自身的經濟預算和人數，親身到婚宴現場視察，避免出現落差，而且需要仔細審視所簽訂的合約，注意一些隱藏條款，以保障自己權益。

對於婚禮攝影方面，市民Tiffany表示，會擔心中伏，怕實際照片與宣傳貨不對辦。婚宴當日新郎新娘分身乏術，不能即時得知攝影師的拍攝效果，這與婚紗相的拍攝情況有所不同，她覺得自己結婚當日的相片效果就不佳。另一市民Jo指出，在選擇攝影師上，會留意對方的作品，要求提供主題或色板，看看是否合適自己。另外，她還表示，攝影師和化妝師會分開預約，化妝師會請自己所熟悉的。

婚禮攝影師Tempo Fung就表示，市面上婚禮攝影不乏有提供「一條龍」服務的公司，提供全部所需的服裝和工作人員，如裙褂、婚紗、西裝、化妝師、攝影師和攝錄師。好處是價錢相對便宜且流程相對簡單，不需要額外逐個選擇細項，而缺點則是細項未必完全符合準新人本身的要求，如果準新人想選擇自己的風格，則建議要選擇獨立攝影師。

拍攝前勿全數付費 Tempo Fung續指，很多攝影師都會將其作品上載至社交平台，客人可以先選擇自己喜歡風格的攝影師，且最好可以當面溝通。與攝影師有充分的溝通，也會令最終作品效果較好。另外，在收費流程方面，攝影師一般先收取客人訂金，確定該日拍攝檔期被預約，在拍攝前一日或當日收取尾數，如此做法對客人和攝影師都有保障。不過，如果有公司要求攝影前繳付全數款項，就要留意會否有風險。其次新人也要留意婚紗攝影所包含的精修照片數量，一般的婚紗相簿是10頁20版，約30幅相，若客人需要加相，可能會被額外收費。在拍攝時間方面，一般全日拍攝是朝8晚11，若客人想遷就吉時，也需要額外支付超時工作費用。

實地視察婚宴場地 婚攝之外，擺酒同樣不簡單，婚禮統籌Zoe表示，現時婚宴酒席主要分酒樓、酒店及婚宴連鎖店，新人可因應酒席圍數、菜式口味以及預算而選擇，如婚宴連鎖店一般較經濟實惠，但若酒席圍數去到50席以上，就需要重新選擇。Zoe建議，新人最好親身到婚宴場地進行視察，避免場地實況和想像出現落差。在食物方面，最好婚宴前一個月，向場地預約進行試菜，確保當日婚宴的食物質素、擺盤和上菜順序。另外，菜單有任何改動也必須寫入合約，落訂時亦要詳細閱讀延期及取消條款，有場地會註明不得改期、不得取消，若違約甚至會收取50%的酒席費用。新人應多加注意這些隱藏細節，如在場地方面，新人雙方確認要延期，必須與對方簽新合約，避免使用舊合約。另外要留意，婚宴套餐有沒有列明椅套、枱布、投影機及屏幕等項目是否免費，以免結帳才發現上述原來是收費項目。

市民Jo表示選擇攝影師時，會要求對方提供色板或主題。 東呼即應爆料熱線 東網版面新設計一撳即睇