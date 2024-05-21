失業率維持3% 逾11萬人仍無工開

【本報訊】本港最新失業率維持3%，仍有逾11萬人沒工開。政府統計處昨發表的最新勞動人口統計數字，今年2月至4月經季節性調整的失業率為3%，與今年1月至3月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.1%的水平。領取綜援的個案宗數按月亦稍跌，連續兩年下跌。

具體失業人數由2024年1月至3月約11.1萬人，上升至2024年2月至4月的11.3萬人，增加約2,000人。同期的就業不足人數亦上升500人。期間未經季節性調整的各行業的失業率及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，失業率維持在低水平，各個行業情況大多只有小幅變動，預料經濟繼續增長會令勞工市場在短期內維持緊絀。

另外，勞工處將會在本月30日及31日在灣仔修頓場館舉辦「共覓新機遇招聘會」，將有約60個僱主參與，提供大量職位空缺。

領取綜援人數稍跌 另外，領取綜援的人數逐步減少，社會福利署公布，4月整體領取綜援的個案較3月份下跌365宗，至198,840宗，按月跌幅為0.2%，受助總人數為270,618。

其中，低收入類別個案的按月跌幅為1.1%，有1,513宗。失業類別個案下跌0.4%，有16,879宗。年老類別個案、永久性殘疾類別個案及單親類別個案均下跌0.2%，分別有111,425宗、17,072宗及20,148宗。健康欠佳類別個案保持平穩，有27,862宗。

翻查數據，綜援宗數最近一次按月增加在2022年3月，該月按月升0.1%。而2022年4月的綜援個案宗數有215,304宗，其後宗數每月持續下跌，但按月跌幅一直少於1%。與2022年4月數字比較，今年4月綜援個案少了1.6萬宗，削減了約7%。