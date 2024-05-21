曾向詹培忠轉帳5040萬元 串騙案證人稱按指示處理

詹培忠

【本報訊】前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，另有一名無業女子亦懷疑涉案。3人分別否認串謀欺詐及處理從可公訴罪行得益等罪，案件昨在區院續審。據證人指，他曾按指示，把5,040萬元轉給詹培忠。審訊期間，詹培忠疑出現急性腸胃炎，案件需休庭並押後至今日再續。

審訊期間詹疑急性腸胃炎 3名被告依次為詹培忠（77歲，董事）、詹劍崙（52歲，商人）及王蓓麗（女，65歲，無業）。詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻及其他人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司（下稱亞洲資源）、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。王蓓麗則被控一項處理從可公訴罪行得益罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行，本金為4,200萬元的可換股票據。詹氏父子早前申請永久終止聆訊被拒。

今次事件原本尚有一名男被告馬鐘鴻（48歲，商人），但他之前缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。馬鐘鴻涉及上述全部3罪。在涉案時期，詹培忠是亞洲資源控股的大股東，詹劍崙則為主席。馬在案中首次提訊時不獲保釋，其後獲高院批准以現金連人事擔保共715萬元保釋外出，但之後沒有依期應訊。

馬鐘鴻的前員工X，獲控方給予免起訴書，昨續於屏風下作供。X指在2013年10月，馬鐘鴻要求他認購2.6億股亞洲資源的可換股債券，並吩咐他盡快把債券「套現」。X到金利豐證券有限公司開設戶口，當他把債券全部換成股票後，便會於每日沽出股票。之後，X又依照馬鐘鴻吩咐，把5,040萬元債券賣給王蓓麗，再把該筆款項以支票形式轉予詹培忠。當時，X只知道馬鐘鴻與詹培忠之間有「買賣殼」交易。案件編號：DCCC 439/20202