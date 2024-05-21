庭上播片 黎稱外力非常重要 「很想美國影響我們」

控方料今傳召最後專家證人 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。庭上透露，黎智英一方料會在控方完成舉證後作中段陳詞，希望法庭裁定3項控罪表證不成立。庭上另播放片段，顯示黎智英曾在受訪時明言，外國勢力非常重要，謂「很想美國影響我們」。

審訊昨踏入第79日。國安處人員黎國勇（音譯）續作供。他早前提到，2021年11月11日早上11時許，他獨自到荔枝角收押所，把一份高院判詞派發給本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，該判詞解釋拒絕讓張保釋的原因。派判詞後，張跟他談論獄中生活，兩人傾談至同日下午近3時。黎國勇指，派判詞是他的工作，跟張談論獄中生活則是工作的延續，屬「好人性化嘅處理」，他亦要從中評估，張於獄中有沒有「唔好嘅情況」發生。黎國勇作供完畢。

「很想中情局影響我們」 辯方早前稱，需盤問數名執法人員。但辯方昨指，鑑於最新收到的文件，除黎國勇外，毋須再盤問其他執法人員。控方料將在今日，應辯方要求傳召專家證人鄒錦沛作供，並接受辯方盤問，議題圍繞社交媒體相關事宜。他將是本案最後一名控方證人。辯方透露，控方完成舉證後，黎智英一方料會作中段陳詞，希望法庭裁定3項控罪表證不成立。至於會否有辯方案情，辯方說現階段屬言之尚早。

控方昨亦播放與案相關的片段，首先是黎智英接受線上節目《鄉民來衝康》訪問。訪問談及2020年4月黎智英與李柱銘等人被捕一事，黎智英用普通話說，當局拘捕知名泛民人士，是想威嚇香港人，令香港人不敢出來遊行。黎不諱言：「很想CIA（中央情報局）影響我們」、「很想美國影響我們」，謂外國勢力非常重要，能讓他們撐下去。黎智英另重申，從來都反對港獨，認為港獨是一個陰謀，但強調香港人要鬥爭，不可能放棄，又謂即使他坐監，《蘋果日報》仍會繼續運作。控方之後播放多段黎智英的受訪片段，包括節目「Live Chat With Jimmy Lai」，期間黎談及香港局勢，包括國安法如何影響香港金融中心地位，及對法治的影響等。黎又提到，《蘋果日報》有英文版，可讓讀者免費閱讀。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

審訊證供重點