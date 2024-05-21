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庭上播片 黎稱外力非常重要 「很想美國影響我們」

黎智英涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪。 黎智英涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪。
黎智英涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪。
控方料今傳召最後專家證人
壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審。庭上透露，黎智英一方料會在控方完成舉證後作中段陳詞，希望法庭裁定3項控罪表證不成立。庭上另播放片段，顯示黎智英曾在受訪時明言，外國勢力非常重要，謂「很想美國影響我們」。
審訊昨踏入第79日。國安處人員黎國勇（音譯）續作供。他早前提到，2021年11月11日早上11時許，他獨自到荔枝角收押所，把一份高院判詞派發給本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，該判詞解釋拒絕讓張保釋的原因。派判詞後，張跟他談論獄中生活，兩人傾談至同日下午近3時。黎國勇指，派判詞是他的工作，跟張談論獄中生活則是工作的延續，屬「好人性化嘅處理」，他亦要從中評估，張於獄中有沒有「唔好嘅情況」發生。黎國勇作供完畢。
「很想中情局影響我們」
辯方早前稱，需盤問數名執法人員。但辯方昨指，鑑於最新收到的文件，除黎國勇外，毋須再盤問其他執法人員。控方料將在今日，應辯方要求傳召專家證人鄒錦沛作供，並接受辯方盤問，議題圍繞社交媒體相關事宜。他將是本案最後一名控方證人。辯方透露，控方完成舉證後，黎智英一方料會作中段陳詞，希望法庭裁定3項控罪表證不成立。至於會否有辯方案情，辯方說現階段屬言之尚早。
控方昨亦播放與案相關的片段，首先是黎智英接受線上節目《鄉民來衝康》訪問。訪問談及2020年4月黎智英與李柱銘等人被捕一事，黎智英用普通話說，當局拘捕知名泛民人士，是想威嚇香港人，令香港人不敢出來遊行。黎不諱言：「很想CIA（中央情報局）影響我們」、「很想美國影響我們」，謂外國勢力非常重要，能讓他們撐下去。黎智英另重申，從來都反對港獨，認為港獨是一個陰謀，但強調香港人要鬥爭，不可能放棄，又謂即使他坐監，《蘋果日報》仍會繼續運作。控方之後播放多段黎智英的受訪片段，包括節目「Live Chat With Jimmy Lai」，期間黎談及香港局勢，包括國安法如何影響香港金融中心地位，及對法治的影響等。黎又提到，《蘋果日報》有英文版，可讓讀者免費閱讀。
涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022
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