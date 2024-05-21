醫健：成視在人：眼鏡提升生產力 帶動經濟效益

一項最近發表在國際學術期刊《PLOS ONE》上的一篇研究揭示，眼鏡不止改善視力，同時令低收入國家工人的收入明顯增加。有關研究以奧比斯領導的調查為基礎，只需一副矯正視力的眼鏡，孟加拉國的工人平均收入增加33%，印度採茶工人的生產力亦提高32%。奧比斯研究總監Dr. Nathan Congdon表示，有關研究可令當地政府相信簡單的視力保健措施，已可大大改善當地經濟，甚至人民的生活水平，繼而將眼科保健納入國家醫療保健計劃中。

42歲的Jasmin Atker居於孟加拉馬尼克甘傑的一個農場，專門生產牛奶。她兩年前因為獲免費配置老花眼鏡，令她學習了多一項技能 — 種植蔬菜。她現時在市場上出售蘑菇、南瓜、西瓜和菠菜，月收入由約1萬孟加拉塔卡，升至接近1.5萬塔卡，相當於150美元。

老花鏡於低收入國屬奢侈品 雖然在已發展國家很容易買到老花眼鏡，但對低收入國家來說卻是奢侈品。研究人員走訪了孟加拉56個村莊，沒有見過有人佩戴眼鏡，卻有超過800名35至65歲的人患有遠視或老花。上述研究不但量化了眼鏡帶來的經濟效益，亦大大改善當地人生活。研究人員另一個項目是印度的採茶工人，改善老花後生產力提高了32%。

奧比斯深信，視力與其他疾病一樣應獲得重視，有健康的視力，低收入國家的人才能正常地工作及生活，除了改善家庭收入，整體國家經濟水平亦得以提升。

奧比斯