感染呼吸道 症狀似傷風 死亡率近12% 合胞病毒來勢洶 7月料踏高峰

【本報訊】RSV呼吸道合胞病毒高峰將臨。香港醫院藥劑師學會昨指RSV病毒威脅不亞於流感，流行期更長，死亡率更高。有教授表示，香港當前感染個案數目正在持續上升，未達感染高峰期。其次，長者及本身患有長期病人士感染RSV死亡率更高，而且感染後易令情況惡化。有藥劑師指近年來RSV已經有疫苗可用，建議60歲以上長者及時接種疫苗，做好防護。

港大臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅指RSV潛伏期為1至10天不等，通常為5至7天，患者受感染後，一般會先出現上呼吸道症狀，例如流鼻水、嘔吐、喉嚨腫痛及發燒等，隨着病情發展，患者漸漸亦會出現下呼吸道症狀，例如呼吸淺弱、呼吸次數增加、呼吸時出現喘鳴聲及食欲不振等。由於與普通傷風感冒症狀相似，很多人會不在意；但他指RSV與流感病毒有很大分別，一旦受感染，後果可大可小。

他指出，首先RSV流行季節持續時間較流感長，一般會在每年3月至4月開始明顯上升，7月至9月左右達感染高峰期，而流感一般只持續3個月。其次，RSV感染暫時並沒有針對性的抗病毒藥物可用，醫生只能為患者提供紓緩性治療，如使用抗生素控制肺炎、中耳炎等，或利用靜脈輸液來改善脫水情況。另外，在死亡率上RSV也較流感高，流感死亡率約為8.8%，而RSV死亡率為11.9%。此外，長者的死亡率明顯高出其他年齡層，65歲及以上患者較其他年紀患者死亡率高出約100倍。

長幼高危 有針對性疫苗可用 不單止60歲以上長者、長期病患者、免疫系統不全人士和幼兒皆為RSV感染的高危人群，他指患有哮喘、冠狀動脈疾病、糖尿病、慢性阻塞性肺病和心臟病的長者因RSV感染而住院的、比例較其他人士高兩倍至33倍不等。另外，長期病患者一旦感染RSV，可能會令患者本身所患的長期病持續惡化。

香港醫院藥劑師學會會長蘇曜華表示，近年已有針對RSV病毒的疫苗，可用於預防60歲以上人士因感染RSV引發的下呼吸道疾病。即使過去曾感染RSV，接種一針疫苗也可以幫助預防未來因感染而引發的呼吸道疾病。蘇曜華續稱，目前本港市面上的疫苗對不同組別的人士均證實有效，在60歲以上人士中，效力也有80%，且副作用輕微。