師長習精神健康課程 築孩童防護網

【本報訊】青年自殺案持續發生，學生的精神健康響起警號。佛教聯合會表示，將推出「精神健康急救課程」，免費讓屬校老師及家長修讀，為子女精神健康提供防護網，預計將有8,000人受惠。聯會指，會請大學相關專業學生幫助學生加強自我表達，現場也會有專業人士指導，希望能多管齊下照顧學生的精神健康。

料8000人受惠 佛教中華康山學校校長馬中駿表示，佛聯會會屬小學校長會轄下的「佛化德育及價值教育計劃」，已率先於4月至5月舉辦「精神健康急救」國際認可證書課程，讓7間會屬小學的老師參加。馬中駿稱報名十分踴躍，因此校長會決定於下學年將有關「精神健康急救課程」，擴闊予7校全體老師和家長參與修讀，預計受惠人數可達8,000人。

該課程旨在推廣精神健康教育，讓教師學習精神健康急救重點，如遇當事人精神受困擾或危機時而又未獲專業支援前，為其提供適當支援或尋求社區資源作適切介入並加強於日常教學或處理師生、家長問題時的技巧和信心。全期課程合共兩天，共4節，每節3小時，凡全期出席及測驗合格者，將獲頒發澳洲「精神健康急救國際」（MHFA International）認可之證書。佛聯會稱，課程是為了提供基本的知識和技能，如果發現子女或學生出現精神健康問題，家長和老師應該引導他們尋求專業幫助。

佛聯會學務顧問李玉枝表示，為幫助學生培養良好的精神健康習慣和應對壓力的能力，佛聯會7校亦會引入香港大學表達藝術治療實習生，為各校小組或學生可在輕鬆放鬆的環境下自由表達自己的機會，也讓實習生多一個實習機會，由各校註冊社工或註冊治療師現場督導或監管。香港佛教聯合會期望與教育局、家長及不同團體攜手合作，多管齊下，全方位關顧學生的精神健康。