稱遭篤臀摸大腿 反抗後被炒 銀行助理副總裁入稟控前上司

【本報訊】建行（亞洲）韓裔女助理副總裁，於上周五（17日）入稟區域法院，指控她的前上司多次性騷擾，包括伸手入裙觸碰她大腿，她直斥對方後，卻被安排當「苦差」，兩個月後她更遭解僱。她指該前上司涉違反《性別歧視條例》，要求對方道歉及賠償，但入稟狀未有列明金額。司法機構尚未為案件排期作聆訊。

根據入稟狀指稱，原告在2023年2月至8月期間，擔任中國建設銀行（亞洲）交易銀行部助理副總裁。被告黎敬倫為該銀行部董事總經理及主管，是原告的上司。

據入稟狀指，2023年3月16日，原告遭被告「篤」臀部約3次，翌月被告再用手觸碰原告的臀部，並問她於周末有何安排。原告故意提到將與男友約會，希望被告知道她有男友便停手。但之後被告仍繼續性騷擾。原告因怕失去工作，選擇啞忍。

同年6月1日，被告再度觸碰原告臀部，原告叫被告不要碰她。但事後，原告開始被安排做瑣碎工作，原本發展銷售業務的工作則被取消。

指違《性別歧視條例》 8月左右，原告更被指銷售表現差劣，遭銀行解僱。原告認為被告的行為涉違反《性別歧視條例》，故要求法院頒令對方須道歉及賠償。案件編號：DCEO 7/2024