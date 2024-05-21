嶺大收緊迎新活動指引 禁不雅遊戲

【本報訊】嶺南大學收緊迎新活動指引，限制不能使用「迎新營」、「迎新活動」等字眼；活動舉辦前需事先提交詳細計劃書，獲准後才能以嶺大名義舉行和宣傳，亦嚴厲禁止「不雅遊戲或活動」。嶺大回應指，期望學生組織能以更嚴謹方式組織相關活動，保障所有參加者。

嶺南大學學生會編輯委員會在社交平台引述大學指引，包括要求活動必須在8月31日或之後展開。編委又引述，新生需在8月26日正式到學校報到，當日學生事務處會舉辦迎新環節。

編委會續指學生社團迎新活動不能再使用「Orientation Camp」（迎新營）、「Orientation Activities」（迎新活動）等字眼，並要向負責單位提交詳細計劃書，獲批後始能以嶺大名義或在校內舉辦。至於在校外舉辦的活動，參與的未成年學生須獲家長或監護人書面同意。

不可發布親密合照 貼文又提及主辦活動單位的全體負責人均需參與學生事務處的「迎新培訓營」，活動期間需要有至少一名「反欺凌及性騷擾大使」監察，學生亦不應在社交媒體發布親密合照。校方重申，一旦活動違規或違法，將立刻終止有關活動，校方提供的基本保險保障亦會終止。