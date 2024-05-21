大學迎新營 性騷擾似約定俗成 促打貪式重錘糾正

近年傳出多間大專院校迎新營（O Camp）有非禮和性侵犯事件，引起社會關注。平等機會委員會指有校園要求如以學校名義宣傳的活動需先經過學校審批。立法會政制事務委員會昨討論有關情況，有議員形容近年大專院校出現的性騷擾個案如「領牌的集體性騷擾」，直指要解決問題先「捉大老虎」定罪，另有議員更認為應採用公開點名批評方式，把大學和牽涉的舉辦者公開，造成公眾壓力，也讓公眾知道處理。

平機會被指欠阻嚇力 平機會表示，為了及早就今夏的迎新活動作好準備，平機會亦已於今年4月去信21所大專院校作出類似去年6月的提醒，呼籲校方要求學生，特別是負責籌辦迎新活動的學生領袖接受防止性騷擾培訓。但議員陳永光認為平機會工作主要以教育為主，沒有阻嚇力，而近年多次發生迎新營性騷擾事件，詢問未來製作教材、舉行講座時，會否多列舉案例。

平機會主席林美秀表示在2019年進行調查後，發現很多人不知道甚麼是性騷擾，而隨後向大專院校提出的16項建議中，院校平均採納13項建議，她又指投訴機制涵蓋保密原則。

曾任中學校長的議員鄧飛指中學出現性騷擾的情況不常見，質疑為何經常在大學「甩轆」，他又指近年大專院校出現的性騷擾個案，幾乎是約定俗成、「領牌的集體性騷擾」，大學迎新營基本是「攞牌」的集體性騷擾，情況有別於職場上「一對一多手多腳」的情況，即使未去到「淫賤」水平，但往往也令家長、社會人士「跌晒眼鏡」。他認為要移風易俗，要先「捉大老虎」，然後再配合教育，手法要如同打貪。林指調查顯示很多同學講涉及性的笑話，認為只是講笑，而影片教材也有講解甚麼是性騷擾、如何應變等。

倡把舉辦者點名施壓 林表示，平機會建議設立網上不記名反映渠道；要求院校每學年發表報告；以及建議大學應向所有新入職員工提供防止性騷擾的強制培訓，每3年向現職員工提供培訓課程重溫。

議員周浩鼎指發生性騷擾事件時，應採用「name and shame（公開點名批評）」的方式，將大學和牽涉的舉辦者公開，造成公眾壓力，也讓公眾知道處理。不過林指已經有大學要求學生活動需要交給學校審批，而如果院校出現性騷擾事情，媒體報道已經對大學傷害很大，又指保密原因需要保護受害人和被投訴人。