電壓驟降納懲罰機制 環境局稱中電需考慮

【本報訊】中電在今年首4個月相繼發生5宗電力事故。環境及生態局提出應就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，納入現行與中電的《管制計劃協議》的懲罰機制。當局引述中電仍在考慮有關建議。

局方最新提交立法會的文件表示，多宗電力事故影響市民日常生活，和令公眾對電力穩定供應感到憂慮，因此已與中電舉行會議，商討設立懲罰機制。當局指懲罰機制鑑於中電近期頻繁出現電壓驟降事故，引致相當數目的市民被困升降機事件，以及社會各界有意見認為中電應就電壓驟降事故承擔責任，因此提到設立懲罰方案。

議員梁熙認為懲罰機制可推動電力公司更致力保障供電穩定。他指電壓驟降雖影響時間較短，但範圍廣泛，尤其舊樓電梯復電後亦未能自動恢復運作，造成很多困𨋢事故，再加上電壓驟降發生頻率高，亦會影響市民對供電穩定的信心。

另外，針對中電近期相繼發生的一連串事故，除加強就變電站與供電設備的巡查外，機電署已要求中電全面檢視其供電系統相關的資產管理系統，包括發電和輸配電設備在維修保養安排、抵禦外在因素影響的能力。

當局又指機電署會密切跟進中電提出的各項改善措施，亦會在得悉電力事故發生時，要求各註冊升降機承辦商調配人手到受影響地區，協助升降機受困的乘客和重置升降機運作。

中電稱改善措施年內完成 中電回覆查詢時未有正面回應懲罰機制，僅指已在電力事故發生即時跟進，並會全面落實相關改善措施。中電又說，明白社會關注電力事故，將會全面檢討發電、輸電及配電方面的資產管理，並委任由香港工程師學會前會長梁廣灝擔任主席的獨立專家小組，協助審視相關工作，預計今年內完成。