網傳的哥放蛇打擊白牌車 矛盾激化 促當局勿「拖字訣」

【本報訊】近日網上瘋傳多條的士團體自發「放蛇」打擊白牌車的短片。香港的士小巴商總會理事長周國強昨在電台節目表示，如果事件屬實，作為商會並不贊成有關做法，執法工作應由政府相關部門負責。針對的士及網約車的爭議，有議員直指兩種業者所維持的微妙平衡，即將來到被打破的臨界點，政府確實無法再以一個「拖字訣」應對。

業界盼盡快落實的士車隊牌照 周國強續稱，明白業界對相關部門針對白牌車執法方面的期望有落差，希望相關部門關注。他指出，網約白牌車保險會失效，對經營者及乘客均沒有保障，若有人身傷亡等索償問題，將演變成政府施政問題。另外，他期望的士車隊牌照可以盡快實施，讓的士服務得以提升，改善形象。

繼上周四（16日）網上瘋傳多條的士團體自發「放蛇」打擊白牌車的短片後，日前亦再傳出另外數條「放蛇」短片。其中一條片段中聽到一名自稱「普通市民」的男子聲音，他抵達目的地後，向司機稱懷疑他非法載客取酬，並已報案。此時，數名執法人員已在一公共交匯處，將涉嫌白牌車截停。其他片段亦見懷疑白牌車「中蛇」，被執法人員截停，司機落車助查。

對於近期的士及網約車的爭議升溫，議員張欣宇昨在社交平台貼文，引述運輸及物流局局長林世雄近日表示，政府今年中將就網約車提出規管框架，確保網約平台的汽車全部持牌。張指的士服務和網約車之爭，是香港眼前一項可能演變為激烈矛盾的民生事宜。兩種業者所維持的微妙平衡，即將來到被打破的臨界點，政府確實無法再以一個「拖字訣」應對。

他指改革自然無法避免取捨，肯定會影響到既有的利益格局。從政策優先次序來說，應該是市民所需為先，基層租車司機其次，然後才到牌主投資人，理順這個關係，不少取捨其實就好做了。但反之，如果將這個優先次序搞混了，出現社會矛盾的風險則非常大。他強調政府必須把全社會，特別是普通市民的期盼作為施政的最大追求。