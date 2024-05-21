加建擋浪牆 拖7年始有望拍板 杏花邨續食驚風散

最快2026年完工 居民憂維護費噩夢 近年本港受極端天氣的侵襲頻繁，令沿岸地區受到不少威脅。屬港鐵站上蓋物業的港島私人屋苑杏花邨，因位處海濱沿岸，一向是颱風受襲的重災區；近日其管理公司港鐵發通告予一眾業主，公布將於7月6日舉行特別業主大會，議決政府提出的「杏花邨沿岸改善工程」，此方案由政府提出一次性的資助，以協助杏花邨進行改善工程，若獲通過將另外興建約1.5米高的擋浪牆等，工程預計可在2026年完成，意味着居民仍需擔心風季來襲時，杏花邨再淪澤國。雖然港府後知後覺，至今才提出遲來的方案，但普遍獲居民支持。當區區議員表示大部分居民對建議表示歡迎，指有關方案由2017年爭取至今，拖延7年終有所進展；但亦有部分居民擔心日後維修管理費用高昂，難以負擔。

根據港鐵公司發出的通告指出，土木工程拓展署早前為全港26個較高風險的沿岸低窪或當風住宅地區，作出審視及研究，其中杏花邨被指定為其中一個較高風險的沿岸低窪住宅地區，並建議進行「杏花邨沿岸改善工程」方案。

涉政府資助 需經業主大會議決 在該方案內容下，政府考慮協助及資助杏花邨進行改善工程和管理措施，但由於涉及政府資助，故要求杏花邨業主需要舉行業主大會，議決是否通過「杏花邨沿岸改善工程」。

改善工程內容包括，在第23座至48座對出海堤的混凝土牆外，另外興建離地面約1.5米高的擋浪牆；並在第25座至50座大廈之間位置，安裝可拆卸式擋水設施，包括擋水板或充水式擋水設施。而在改善措施完成後，業主仍要繼續負責擋浪牆及可拆卸式擋水設施的維修及保養。

兩道防線 包括可拆式擋水設施 通告又指，雖然現時在海堤已有約1.1米高的混凝土牆，若進行工程將會移走部分大石，再另外興建離地約1.5米高的弧形擋浪牆，以建設成第一道防線；而第二道防線即為可拆卸式擋水設施。若以上方案於今年7月或以前，獲杏花邨業主大會通過，工程預計可在2026年完成。

東區區議員何毅淦表示，今次的方案已由2017年爭取至今，形容是非常「難得」，他又稱雖然現時暫未知道工程金額是多少，但盡量不希望銀碼過高，而需要居民額外負擔。何又稱，已接獲不少居民意見，大部分都認為此方案有善意，「有總好過無囉」，認為可加強抵禦颱風的能力。

至於部分居民擔心日後維修管理費用高昂，何毅淦則解釋指，現時杏花邨部分地段為填海而得，部分已有設施也需要恒常評估保養，每數年都會花費約數萬元管理費，故即使加設擋浪牆等設施，相信對日常支出不會有太大影響。

現有1.1米石屎牆 難抗極端天氣 立法會議員謝偉銓則指出，當年私人發展商興建杏花邨時，地契已標明需在海堤興建混凝土牆，但近年在極端天氣下，原有1.1米高的混凝土牆不足以擋浪，幾乎每次打風，均對居民造成影響。他指出，杏花邨屬較高風險的沿岸低窪住宅地區，政府「要做嘢」，但涉及權責問題，政府無法直接進行工程，而要居民出錢亦非常困難，認為政府資助屬「好嘅辦法」，避免改動地契條款。

謝偉銓提到，雖然不清楚工程造價，但相信政府資助應該足夠，料居民毋須承擔工程費用。至於後續的維護成本，據他了解，政府同類擋浪牆興建多年亦毋須特別維修，料杏花邨的擋浪牆建成後，「整爛」機會低。他又指，只要管理處日後做好風季預防措施，例如在打風落雨前堆起沙包等，料擋浪牆的維護成本不會增加太多。他又形容政府此舉屬「實事求是」，希望方案盡早通過，惟工程期間或會影響居民使用海旁空間。