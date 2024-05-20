笑看天下：普京食北京烤鴨隨想

中國美食確實引人垂涎。呢，俄羅斯總統普京上周五到訪黑龍江省哈爾濱工業大學時表示，前一天品嘗了北京烤鴨，直呼「太好吃了」。普京稱世界上偉大的美食並不多，但中餐是其中之一，而北京烤鴨舉世聞名，包括在俄羅斯。佢透露，上周四出席招待宴時，品嘗了北京烤鴨：「說實話，本來有兩塊，我原本只想吃一塊，但我忍不住，吃了第二塊，太好吃了！」

中國國家主席習近平上周四喺北京設國宴招待普京，菜單中包括：北京烤鴨、鴨醬生蠔、京葱海參、海鮮醬蔬菜、蝦湯斑點鱸魚等中式菜餚。如今潮流，國宴已不像從前的「九大簋」，或清朝時期的「滿漢全席」，據說盛宴至少會擺出108道佳餚。如今的國宴，不論中外，都趨向簡單幾道菜。宴請普京，除了一道北京烤鴨，算是肉食，也較為「油膩」。普京今年亦71歲了，不過身體仍然健碩，相信皆因平時注意運動和飲食。普京說「原本只想吃一塊烤鴨」，可見他確實於飲食上有所節制，之不過，那一塊北京烤鴨確實太美味誘人，還是忍不住食埋第二塊！

從當晚國宴菜單，中方肯定也經過一番心思，畢竟上了年紀還是吃得清淡些好，是以其餘幾道菜，都以海鮮、蔬菜為主，尤其是京葱海參，工序較多，海參本身無味，要以上湯餵之，而海參中的膠原蛋白質、硫酸軟骨素等，對降低血糖頗有功效。

中國美食，畢竟不只北京烤鴨，美國財長耶倫訪華，每次都大快朵頤。今年4月初佢甫抵廣州，第一頓飯就跑去廣州老字號陶陶居飽嘗燒鵝、叉燒、冰鎮咕嚕肉、沙鍋雜菌、乾炒牛河等，看來佢「無肉不歡」，難怪身材圓滾滾，頗有財神福相，哈哈哈！