自成一家：越南政壇風起雲湧

越南是當今世界上為數不多的共產主義國家之一，但政治體制和中國略有不同。其一，越共不設常委，中央政治局是最高領導機構，本屆政治局由來自不同地區、部門的18名委員組成。其二，越南政治權力的中樞是多頭架構，由越共總書記、國家主席、總理和國會主席組成「四駕馬車」管理國家，權力分散，比較能平衡不同勢力的利益。

然而，自從越共總書記阮富仲十多年前發動大規模的反腐運動以來，至今已有數千名越南官員和商界領袖被監禁或解職。踏入2024年，越南國家主席武文賞和國會主席王廷惠也因不同問題先後辭職，最近引咎辭職的高官是越共中央書記處常務書記張氏梅。若加上過去幾年請辭的范平明、阮春福、陳俊英，本屆越共中央政治局已有6人落台，佔了總數的三分之一，說越南政壇出現大地震並不為過。

近年越南的「熔爐」反腐運動，反映越共高層決意肅清黨內腐敗現象，對外樹立良好的國家形象，這不失為好事。但反腐力度過大亦會影響官場士氣，許多官員擔心被指控存在不法行為，在作出政策決定時往往猶豫不決，但求無過，不求有功。

這場政治動盪也令外國投資者對越南心存憂慮。過去一段日子已有部分外資撤離越南，加上越南房地產逐漸呈現泡沫化，越南國內早前就出現一股搶金潮，反映愈來愈多民眾不看好前景。

值得注意的是，目前的越共一把手阮富仲年事已高，身體狀況欠佳。越共中央上周剛建議由公安部長蘇林擔任國家主席，由國會常務副主席陳青敏擔任國會主席。在未來一段日子，各方派系都會積極部署搶奪一把手寶座，不排除有人借炒作南海問題以提高民望，北京對此需提前防範。