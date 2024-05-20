冰鑑春秋：精烏分子趕快上戰場

從俄烏戰爭爆發以來，台灣就出現一群人，言必稱烏克蘭取得重大勝利，任何只要說烏克蘭情勢不利或是出現敗象，就會被他們打成「黃俄孝子」，即使現在烏克蘭自己都承認兵員物資匱乏，戰況十分嚴峻，但這群人還是堅稱烏國是誘敵深入，總統澤連斯基在下好大的一盤棋。

於是就出現了人類戰爭史上最奇特的現象，那就是步步進逼、節節勝利的俄軍，在他們口中成了士氣低落、青黃不接、惶惶不可終日的喪家之犬；就連不斷追擊挺進哈爾科夫周邊，也只為了形成「緩衝區」讓自己休養喘息。而到處退卻的烏軍，卻被他們說成鬥志昂揚、靈活矯捷、百戰百勝的菁英鬥士；村落被攻陷不過是戰術轉進、堅壁清野，讓俄軍付出重大傷亡卻又一無所獲。

如果這群人是俄烏兩國人民，所謂各為其主，吹捧拉抬自己人完全可以理解。但台灣與烏克蘭相隔萬里，過去不僅沒有交情，甚至烏克蘭還對台灣頗不友善，這群人如此不顧一切的嘴炮力挺烏克蘭，究竟所為何來？其實道理很簡單，君不見俄烏開戰之初，民進黨前副秘書長、即將高升的林飛帆喊出：「這一刻我們都是烏克蘭人！」台灣一群覺青將烏克蘭投射成了台灣，而俄羅斯便成了大陸，只要烏克蘭能戰勝俄國，就意味着台灣能抗衡大陸，讓他們脆弱的心靈獲得了自爽的滿足。

然而現實的狀況是，儘管美國為首的北約給予武器彈藥支援，烏克蘭的局勢就是愈來愈不令人樂觀，對這群人來說，如果烏國最後戰敗，那等於預言了台灣的結局，這是他們完全無法接受的。近日烏克蘭缺兵孔急，不斷要求各國將逃亡海外的烏克蘭人送回國內參戰；建議這群「精烏分子」不要只會嘴炮，趕快投入戰場拚搏才是正經！